Отопление станет самой дорогой услугой ЖКХ уже в 2025 году — подробности от эксперта

С июля 2025 года отопление станет самой дорогой услугой ЖКХ, как заявил эксперт Виктор Федорук.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Тарифы будут расти пропорционально, с повышением стоимости от 6 до 12% в зависимости от услуги.

Кроме того, услуги управляющих компаний, связанные с содержанием многоквартирных домов, также могут подорожать. Однако повышение цен на водоснабжение будет менее заметным для граждан, пишет издание "Абзац".

Федорук отметил, что наибольшее подорожание коснется отопления, а также услуг управляющих компаний, где рост цен может составить 8-10%. Остальные услуги, такие как холодная и горячая вода, а также водоотведение, подорожают не так сильно.

Также стоит учитывать, что тарифы будут зависеть от местных властей, и в разных регионах, например, на Севере, отопление может подорожать значительно больше.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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