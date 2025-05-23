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Покорили сердца британских покупателей: жевательные конфеты с таинственным вкусом вызвали настоящий фурор

0:45
Экономика

Появление жевательных конфет в сети магазинов по всей Великобритании вызвало немалый интерес у покупателей, которые активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях, пытаясь разгадать секрет нового вкуса.

Конфеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конфеты

Покупатели в восторге от нового "загадочного вкуса" популярного лакомства.

Один из пользователей поделился: "В Sainsbury's появились новые загадочные шарики Maoam Pinballs". Другой отметил их необычный внешний вид, а третий выразил восторг. Многие призывают своих друзей попробовать новинку и поделиться своим мнением.

Конфеты имеют упаковку, аналогичную стандартным Maoam Pinballs, но с надписью "Таинственный вкус", пишет The Sun

Уточнения

Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара); также сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке предметов к таковому.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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