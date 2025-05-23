Прорыв в добыче: Гренландия дает разрешение на добычу анортозита для чистого алюминия — кто выиграет

Правительство Гренландии одобрило 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых для датско-французской компании, которая намерена разрабатывать залежи уникальной горной породы, потенциально способной заменить традиционное сырье в производстве экологически чистого алюминия.
Арктический остров, известный своими богатыми запасами минералов, нефти и природного газа, издавна привлекает внимание как потенциальный источник ресурсов. Интерес к Гренландии возрос после того, как президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в её приобретении.
Разрешение на разработку месторождения в западной части Гренландии было выдано компании Greenland Anorthosite Mining (GAM), поддерживаемой французской инвестиционной группой Jean Boulle Group и государственными инвестиционными фондами Гренландии и Дании.
Анортозит, горная порода белого цвета, состоящая в основном из алюминия, микрокремнезёма и кальция, схож по составу с материалом, доставленным в ходе миссий НАСА "Аполлон". Компания GAM планирует поставлять измельчённый анортозит для производства стекловолокна, где он может заменить каолин в качестве более экологичного сырья.
Основная цель проекта — использование анортозита в качестве экологически чистой альтернативы бокситам при производстве алюминия, который широко применяется в авиастроении, автомобильной промышленности и оборонном секторе.
"Я надеюсь, что добыча на руднике начнётся в течение пяти лет", — заявила министр минеральных ресурсов Гренландии Нааджа Натаниэльсен в интервью агентству Reuters.
Несмотря на геополитический интерес, Натаниэльсен отметила, что интерес США к Гренландии пока не привёл к ощутимым инвестициям.
"На данный момент вся эта шумиха не привела к увеличению спроса на инвестиции непосредственно в Гренландии", — сказала она, комментируя предложение Трампа о покупке острова.
При этом, по её словам, сотрудничество с европейскими партнёрами развивается успешно: "Нет никаких сомнений в том, что диалог как с ЕС, так и с Данией проходит более гладко. Это не только результат шумихи, поднятой администрацией США, но и результат нескольких лет активного сотрудничества, подчеркнула Натаниэльсен.
Анортози́т (от фр. anorthose — плагиоклаз) — магматическая плутоническая горная порода основного состава, нормального ряда щелочности из семейства габброидов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.