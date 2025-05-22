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Рубль удивляет: удивительные факты о его укреплении в 2025 году

3:08
Экономика

Вопреки экономическим ограничениям, торговым барьерам и военным действиям, российская экономика демонстрирует устойчивость, а рубль укрепляет свои позиции.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Российская валюта продолжает набирать силу по отношению к доллару, достигая новых пиковых значений за последние два года и опережая такие активы, как золото, что вызывает удивление и требует объяснений.

В среду курс рубля достиг двухлетнего максимума по отношению к доллару, несмотря на санкции, введенные ЕС против энергетического и банковского секторов. Российская валюта проявила неожиданную устойчивость к попыткам изоляции.

Война обычно негативно сказывается на валютах, но не в случае с рублем. После первоначального резкого падения российская валюта начала демонстрировать необычное поведение. Этому способствовали требования Москвы об оплате нефти и газа в рублях, а также оперативное повышение процентных ставок Центробанком. Курс рубля, превышавший 100 за доллар в январе прошлого года, с мая 2023 года стабильно держится ниже 80.

В 2025 году, к удивлению многих аналитиков, ситуация повторяется. Рубль торгуется на уровне 79,75 за доллар США через 48 часов после телефонного разговора между президентами России и США. С момента инаугурации президента Трампа российская валюта неуклонно росла, увеличившись в цене на 56%. Потепление в отношениях между Россией и США стимулирует интерес иностранных инвесторов. Инвесторов не пугают сохраняющиеся риски санкций, и они обращаются к странам, поддерживающим хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам.

Российские компании стремятся рефинансировать долги в дорогой местной валюте, используя кредиты в более дешевых юанях, что также способствует укреплению рубля.

Многие эксперты удивлены тем, что, в отличие от первых лет конфликта, цены на нефть, которые поддерживали российскую экономику, упали более чем на треть, а национальная экономика замедлилась (рост на 1,4% в первом квартале по сравнению с 4,5% за аналогичный период в 2024 году).

Эксперты считают политический фактор главным, но не исключают роль Банка России. Сохраняющаяся инфляция вынудила Банк России придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, ключевая ставка составляет 21%, что сдерживает спрос на импорт и, следовательно, приток иностранной валюты.

Москва также активно боролась с оттоком капитала и продавала иностранную валюту из своих суверенных резервов для поддержки рубля. Кроме того, кризис доверия к доллару также благоприятно сказался на российской валюте, пишет eleconomista.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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