Ржаная мука близка к пшеничной по цене: неожиданные повороты на рынке

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы российский рынок сталкивается с серьезными проблемами, включая сокращение площадей, отведенных под сельское хозяйство.

Фото: commons.wikimedia.org by Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зерно

Это создает дополнительные трудности для компаний, занимающихся переработкой, поскольку расходы увеличиваются. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что повышение цен на пшеницу и муку, которое наблюдается с весны прошлого года, связано не только со снижением урожайности, но и с рядом других факторов.

По его словам, основная причина роста цен заключается не столько в уменьшении объемов сбора урожая, сколько в снижении общей прибыльности сельского хозяйства. Существуют различные причины, способствующие этому сдвигу: колебания урожайности, неблагоприятные погодные условия, проблемы с качеством семян и средств защиты растений, нехватка квалифицированных работников, увеличение налоговой нагрузки, изменение тарифов на экспорт и рост затрат на оборудование, горюче-смазочные материалы и зарплаты. В этой ситуации многие фермеры оказываются перед вопросом: зачем заниматься убыточным и трудоемким делом? Именно это и объясняет сокращение объемов производства зерна.

Кроме того, Айдиев указал на значительное уменьшение посевов ржи в последние годы, что напрямую сказалось на росте цен на ржаную муку. Хотя цена ржаной муки еще не сравнялась с ценой пшеничной, разница заметно сокращается. Если раньше ржаная мука была дешевле пшеничной на 30%, то после резкого скачка цен перед Новым годом этот разрыв уменьшился до 15-20% в зависимости от региона. По словам эксперта, спасает ситуацию импорт из Белоруссии, пишет "Ъ".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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