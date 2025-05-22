Ржаная мука близка к пшеничной по цене: неожиданные повороты на рынке

В последние годы российский рынок сталкивается с серьезными проблемами, включая сокращение площадей, отведенных под сельское хозяйство.
Это создает дополнительные трудности для компаний, занимающихся переработкой, поскольку расходы увеличиваются. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отметил, что повышение цен на пшеницу и муку, которое наблюдается с весны прошлого года, связано не только со снижением урожайности, но и с рядом других факторов.
По его словам, основная причина роста цен заключается не столько в уменьшении объемов сбора урожая, сколько в снижении общей прибыльности сельского хозяйства. Существуют различные причины, способствующие этому сдвигу: колебания урожайности, неблагоприятные погодные условия, проблемы с качеством семян и средств защиты растений, нехватка квалифицированных работников, увеличение налоговой нагрузки, изменение тарифов на экспорт и рост затрат на оборудование, горюче-смазочные материалы и зарплаты. В этой ситуации многие фермеры оказываются перед вопросом: зачем заниматься убыточным и трудоемким делом? Именно это и объясняет сокращение объемов производства зерна.
Кроме того, Айдиев указал на значительное уменьшение посевов ржи в последние годы, что напрямую сказалось на росте цен на ржаную муку. Хотя цена ржаной муки еще не сравнялась с ценой пшеничной, разница заметно сокращается. Если раньше ржаная мука была дешевле пшеничной на 30%, то после резкого скачка цен перед Новым годом этот разрыв уменьшился до 15-20% в зависимости от региона. По словам эксперта, спасает ситуацию импорт из Белоруссии, пишет "Ъ".
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.