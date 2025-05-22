Тайны советского неба: самолёты-легенды и их секретные миссии

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советская авиация — не просто техника, а целый мир тайн и легенд.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бомбардировщик Ил-28

За мощью и красотой самолётов скрывались секретные программы, испытания и миссии, о которых долгое время ничего не было известно.

Ил-28 “Бомбардировщик-призрак”

Этот первый советский реактивный бомбардировщик 50-х годов не только выполнял классические задачи, но и участвовал в сверхсекретных разведывательных миссиях. Благодаря своей скорости и высоте полёта Ил-28 мог незаметно проникать в охраняемое воздушное пространство.

Ту-22 “Быстрый призрак”

Этот сверхзвуковой бомбардировщик имел не только мощное вооружение, но и секретные модификации для радиоэлектронной борьбы и даже запуск спутников-шпионов. Об истории таких миссий долго молчали — до развала СССР.

МиГ-25 “Лис пустыни” — король разведки

Мощный истребитель, созданный для сверхвысоких скоростей, использовался для перехвата и разведки на больших высотах. Именно МиГ-25 стоял за несколькими наиболее драматичными воздушными столкновениями эпохи Холодной войны.

Ан-12 в тени разведки

Грузовой транспортник Ан-12 был не только надёжным “грузовиком неба”, но и носителем секретного оборудования для электронной разведки и перехвата сигналов. Многие миссии Ан-12 до сих пор засекречены.

Экспериментальные самолёты и “летающие лаборатории”

Советский Союз создавал уникальные прототипы — от сверхзвуковых разведчиков до экспериментальных беспилотников. Многие из них так и не вышли за пределы закрытых аэродромов, оставаясь загадкой для внешнего мира.

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