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Зелёный свет для OZON: новый логистический комплекс создаст 2000 рабочих мест под Уфой

Экономика

На правительственном заседании "Инвестчас" Радий Хабиров дал зеленый свет проекту по возведению многофункционального логистического комплекса в селе Булгаково, расположенном в Уфимском районе.

Пункт выдачи заказов Ozon
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт выдачи заказов Ozon

Инвестиции в данный проект осуществляет компания "Ромекс-Кубань", известная по завершенному ранее строительству логистического центра для OZON, площадь которого превышает 90 тысяч квадратных метров. Планируется, что новый комплекс, занимающий 200 тысяч квадратных метров, будет включать в себя современные складские помещения, предназначенные для аренды крупными федеральными ритейлерами.

Общая стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 2 тысяч рабочих мест, учитывая как персонал самого комплекса, так и сотрудников будущих арендаторов. Проект получил статус приоритетного, что подразумевает предоставление налоговых преференций. Кроме того, компании будет оказана поддержка в процессе оформления прав на земельный участок и подключении к необходимым инженерным коммуникациям, пишет "МК Уфа".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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