22% профессий исчезнут, но появятся 170 миллионов новых возможностей — как к ним подготовиться

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам, представленным в докладе о будущем рабочих мест на 2025 год, к 2030 году около пятой части (22%) профессиональных сфер деятельности претерпят существенные изменения под влиянием комплекса факторов, включающего технологический прогресс, геоэкономическую раздробленность, нестабильность в экономике и демографические сдвиги.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Прогнозируется создание 170 миллионов рабочих мест при одновременном сокращении 92 миллионов, что приведет к чистому приросту в 78 миллионов новых позиций.

Наиболее быстрорастущие профессиональные направления тесно связаны с технологическими инновациями. Среди наиболее востребованных специалистов выделяются эксперты по большим данным, инженеры в сфере FinTech, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, разработчики программного обеспечения и приложений, инженеры, занимающиеся экологией и возобновляемыми источниками энергии, а также эксперты в области кибербезопасности и сетевых технологий. Наряду с этим, возрастает значение "мягких" навыков, таких как адаптивность, стрессоустойчивость, креативность и способность к непрерывному обучению.

Сокращение численности персонала ожидается в ряде традиционных профессий, в частности, среди административных работников, операторов ввода данных, кассиров, работников почты и билетных касс, бухгалтеров, аудиторов, а также работников печатной и издательской индустрии. Основная причина этого — автоматизация рутинных и стандартизированных задач с помощью робототехники, генеративного ИИ и передовых информационных систем.

Отчет подчеркивает растущий спрос на навыки, связанные с цифровой грамотностью, искусственным интеллектом, анализом больших данных, аналитическим и системным мышлением, кибербезопасностью, дизайном пользовательского интерфейса (UX/UI) и экологической устойчивостью. В то же время, снижается важность навыков, связанных с физической силой, ручным трудом и точностью, которые постепенно заменяются автоматизированными системами.

Опрос работодателей показал, что 63% из них считают дефицит необходимых навыков серьезным препятствием для трансформации бизнеса. В связи с этим, 85% компаний планируют развивать внутренние компетенции сотрудников, 70% ожидают, что найм будет ориентирован на новые навыки, 50% намерены переквалифицировать работников, чьи должности сокращаются, для выполнения новых задач, а 40% рассматривают возможность сокращения персонала, не отвечающего новым требованиям. Наиболее востребованными мерами поддержки со стороны государства являются финансирование и программы переподготовки и повышения квалификации, пишет orizzontescuola.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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