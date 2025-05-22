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Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти

1:45
Экономика

KTM, один из самых известных производителей мотоциклов, оказался в шаге от банкротства. Финансовая нестабильность индийской компании Bajaj, которой принадлежала доля в группе Pierer Mobility (включающей KTM, Husqvarna и GasGas), грозила обрушить всю структуру. Однако на помощь пришёл неожиданный спаситель — и теперь будущее KTM выглядит гораздо спокойнее.

КТМ
Фото: commons.wikimedia.org by Desmodromico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
КТМ

Кто спас KTM

Ответ — итальянский гигант MV Agusta. Точнее, его контролирующая компания — китайский автопроизводитель QJ Motor. Именно он стал новым акционером Pierer Mobility и теперь владеет 25% акций.

Эта сделка существенно изменила расстановку сил: теперь китайский концерн Zhejiang Qianjiang, которому принадлежит QJ Motor, стал четвёртым по величине производителем мотоциклов в мире.

 Почему это важно

Речь идёт не только о спасении одной марки. KTM — это инженерная база, огромный ассортимент моделей и технические разработки, которые используются в других брендах. Если бы компания обанкротилась, это ударило бы по всему мотоциклетному рынку Европы.

Сделка с QJ Motor устранила кризис ликвидности. По сути, это не просто финансовая помощь, а стратегическое партнёрство, которое может открыть KTM дорогу на китайский рынок и усилить её позиции в Азии.

Что дальше

Теперь KTM стоит перед важной задачей — сохранить независимость, не потеряв контроль над производством и разработкой. Ведь Китай в данном случае — это не просто спасатель, а потенциальный соавтор будущей политики компании.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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