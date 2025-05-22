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Эти AI-акции могут внезапно обвалиться — вот почему эксперты бьют тревогу

2:04
Экономика

Инвесторы, вдохновлённые успехами искусственного интеллекта, в последнее время буквально нарасхват разбирали акции технологических гигантов. Но не всё так гладко, как кажется.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Недавний прогноз от KeyBanc Capital Markets может охладить пыл даже самых смелых игроков рынка. Внимание аналитиков сосредоточилось на Super Micro Computer (SMCI) — компании, акции которой взлетели на фоне бума серверов для ИИ. Однако эксперты резко понизили рейтинг акций с "лучше рынка" до "нейтрального", сославшись на их чрезмерную переоценку.

"SMCI уже показывает признаки пика, а будущий рост может быть не таким стремительным," — предупредил аналитик Том Блейк.

Причина — в неясности перспектив. Компания не предоставила чётких финансовых прогнозов, что вызывает сомнения у инвесторов. Рынок опасается, что бурный рост выручки, вызванный волной спроса на AI-инфраструктуру, может не продлиться вечно.

Тем временем, несмотря на сомнения, Nvidia продолжает доминировать в секторе, оставаясь основным бенефициаром AI-революции. Но даже она сталкивается с вызовами: высокие ожидания, конкуренция и необходимость постоянных инноваций.

"Мы считаем, что рынок уже заложил в цену акции весь позитив, дальнейший рост возможен только при идеальных условиях." — отмечают в KeyBanc.

Что это значит для инвесторов

  • Не стоит полагаться лишь на хайп: ИИ — это будущее, но цены акций уже могут отражать этот оптимизм.
  • Компании, связанные с AI, могут столкнуться с переоценкой, особенно если не смогут подтвердить рост фактическими результатами.
  • Краткосрочные коррекции в секторе вполне вероятны, и инвесторам следует быть осмотрительными.

AI остаётся движущей силой рынка, но слепая вера в бесконечный рост может обернуться разочарованием. Важно сохранять хладнокровие и трезво оценивать риски.

Уточнения

Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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