Эти AI-акции могут внезапно обвалиться — вот почему эксперты бьют тревогу

Инвесторы, вдохновлённые успехами искусственного интеллекта, в последнее время буквально нарасхват разбирали акции технологических гигантов. Но не всё так гладко, как кажется.
Недавний прогноз от KeyBanc Capital Markets может охладить пыл даже самых смелых игроков рынка. Внимание аналитиков сосредоточилось на Super Micro Computer (SMCI) — компании, акции которой взлетели на фоне бума серверов для ИИ. Однако эксперты резко понизили рейтинг акций с "лучше рынка" до "нейтрального", сославшись на их чрезмерную переоценку.
"SMCI уже показывает признаки пика, а будущий рост может быть не таким стремительным," — предупредил аналитик Том Блейк.
Причина — в неясности перспектив. Компания не предоставила чётких финансовых прогнозов, что вызывает сомнения у инвесторов. Рынок опасается, что бурный рост выручки, вызванный волной спроса на AI-инфраструктуру, может не продлиться вечно.
Тем временем, несмотря на сомнения, Nvidia продолжает доминировать в секторе, оставаясь основным бенефициаром AI-революции. Но даже она сталкивается с вызовами: высокие ожидания, конкуренция и необходимость постоянных инноваций.
"Мы считаем, что рынок уже заложил в цену акции весь позитив, дальнейший рост возможен только при идеальных условиях." — отмечают в KeyBanc.
AI остаётся движущей силой рынка, но слепая вера в бесконечный рост может обернуться разочарованием. Важно сохранять хладнокровие и трезво оценивать риски.
Nvidia (/ɛnˈvɪdiə/; NVIDIA Corporation) — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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