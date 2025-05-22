Воблу отправили в свободное плавание! До конца этого года действует запрет на добычу этой рыбы

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

До конца 2025 года действует абсолютное ограничение на добычу воблы как в промышленных масштабах, так и в целях любительской рыбалки на Каспии, водотоках Волги в Астраханской области и водных объектах Калмыкии.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Рыболов

Данные меры были введены в связи с тем, что за последнее десятилетие популяция этой рыбы уменьшилась в 2,5 раза, и направлены на восстановление ее численности.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркивает необходимость анализа результатов действующего запрета и обсуждения возможности его продления на следующие годы.

Согласно информации пресс-службы, ограничения уже показывают положительные результаты. По заявлению главы КаспНИРХ Анатолия Богачева, средний размер воблы за год увеличился с 14,7 до 17,8 см. Кроме того, запрет на использование сетей с мелкой ячеей, особенно в условиях текущего половодья, позволил большему количеству воблы и других видов рыб достичь мест нереста.

Введение ограничений на любительскую рыбалку практически не повлияло на количество туристов, посещающих регион. Заместитель председателя правительства Астраханской области Элина Полянская отметила, что в последнее время туристы, посещающие Нижнее Поволжье, проявляют больший интерес к экологическому, культурному, гастрономическому и образовательному видам туризма, пишет Fishnews.

Уточнения

Во́бла (лат. Rutilus caspicus) — вид лучепёрых рыб семейства карповых. Обитает в Каспийском море и Балхашском озере, составляет важный предмет промысла на нижней Волге.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.