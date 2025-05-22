Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед и завоевал первый европейский трофей за 40 лет
Столовая СССР: что ели рабочие и студенты в обеденный перерыв
Не для большой семьи: собаки, которым нужен только один человек
Топ-5 самых капризных мотоциклов СССР
Елизавета Базыкина раскрыла тайну личной жизни: моё сердце несвободно
Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день
Еврейская душа без еврейских генов: признание Чулпан Хаматовой после ДНК-теста
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию

Воблу отправили в свободное плавание! До конца этого года действует запрет на добычу этой рыбы

1:36
Экономика

До конца 2025 года действует абсолютное ограничение на добычу воблы как в промышленных масштабах, так и в целях любительской рыбалки на Каспии, водотоках Волги в Астраханской области и водных объектах Калмыкии. 

Рыболов
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Рыболов

Данные меры были введены в связи с тем, что за последнее десятилетие популяция этой рыбы уменьшилась в 2,5 раза, и направлены на восстановление ее численности.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркивает необходимость анализа результатов действующего запрета и обсуждения возможности его продления на следующие годы.

Согласно информации пресс-службы, ограничения уже показывают положительные результаты. По заявлению главы КаспНИРХ Анатолия Богачева, средний размер воблы за год увеличился с 14,7 до 17,8 см. Кроме того, запрет на использование сетей с мелкой ячеей, особенно в условиях текущего половодья, позволил большему количеству воблы и других видов рыб достичь мест нереста.

Введение ограничений на любительскую рыбалку практически не повлияло на количество туристов, посещающих регион. Заместитель председателя правительства Астраханской области Элина Полянская отметила, что в последнее время туристы, посещающие Нижнее Поволжье, проявляют больший интерес к экологическому, культурному, гастрономическому и образовательному видам туризма, пишет Fishnews.

Уточнения

Во́бла (лат. Rutilus caspicus) — вид лучепёрых рыб семейства карповых. Обитает в Каспийском море и Балхашском озере, составляет важный предмет промысла на нижней Волге.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года
Мир. Новости мира
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Столовая СССР: что ели рабочие и студенты в обеденный перерыв
Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность
Не для большой семьи: собаки, которым нужен только один человек
Топ-5 самых капризных мотоциклов СССР
Елизавета Базыкина раскрыла тайну личной жизни: моё сердце несвободно
Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день
Еврейская душа без еврейских генов: признание Чулпан Хаматовой после ДНК-теста
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Эти вещи подарят вам не только уют, но и спокойствие: образы, которые действуют как антистресс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.