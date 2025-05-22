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Китайские чипы поднимаются: что думает глава Nvidia о конкуренции с Huawei

1:31
Экономика

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выразил неодобрение по поводу политики экспортного контроля, применяемой к американским чипам.

Офис NVIDIA
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Офис NVIDIA

Цель этих ограничений — сдерживание доступа Китая к передовым технологиям искусственного интеллекта, используемым в разработке высокопроизводительных чипов. Однако, по мнению Хуанга, эта мера оказывается контрпродуктивной, стимулируя китайских конкурентов к созданию собственных аналогов.

Nvidia, как ведущий производитель процессоров, уже критиковала решение администрации Дональда Трампа, запретившей экспорт некоторых продуктов компании в Китай. Хуанг считает, что текущие действия США, напротив, оказывают поддержку китайским конкурентам, особенно Huawei, в совершенствовании их производства чипов.

На пресс-конференции в Тайбэе (Тайвань) Хуанг отметил, что доля Nvidia на китайском рынке снизилась с 95% до 50%. Он подчеркнул, что китайские разработчики искусственного интеллекта создают собственные чипы, которые будут использоваться в приоритетном порядке.

Хуанг также подверг критике планируемую трехуровневую систему лицензирования, введенную для чипов искусственного интеллекта, используемых в дата-центрах. Он считает, что для сохранения лидерства в отрасли США должны стремиться к максимальному распространению своих технологий, а не ограничивать их, пишет telex.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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