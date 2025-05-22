Спасение экономики или бизнес-игра? Почему Чехия отказывается от евро

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Против введения евро в Чехии выступает не только широкая общественность, но и руководство страны.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Единственным, кто настойчиво поднимает этот вопрос, является президент, возможно, под влиянием заинтересованных бизнесменов из его ближайшего окружения, пишет чешское издание mix24.

Финансовое ведомство недавно сделало важное заявление, однозначно указывающее на нежелательность перехода на евро, что, соответственно, влечет за собой последствия для тех, кто за него выступает.

"Правительство приняло к сведению совместные рекомендации минфина и Чешского национального банка о том, чтобы пока не устанавливать конкретную дату перехода на единую европейскую валюту", — заявили в минфине, отметив, что даже ЦБ не видит необходимости в форсировании этого процесса.

В настоящее время Чехия не испытывает острой потребности в евро. Крона — на сегодня стабильная валюта, позволяющая проводить независимую монетарную политику. К тому же, существует множество сервисов, предлагающих быстрые и недорогие переводы в иностранной валюте. Более того, перспективы чешской кроны выглядят благоприятными, что может привести к увеличению стоимости сбережений граждан.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.