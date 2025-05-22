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Теперь это судебный вопрос: какие последствия ждут Финляндию за расторжение контракта на АЭС Ханхикиви-1

Экономика

Согласно заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, убытки, возникшие из-за прекращения строительства атомной электростанции "Ханхикиви-1", должны быть компенсированы российской госкорпорации финской стороной, пишет EADaily.

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Это заявление прозвучало на заседании Совета Федерации. Лихачев подчеркнул политическую подоплеку решения о заморозке проекта, отметив, что рациональное объяснение найти сложно. Он сообщил о текущем судебном процессе и выразил надежду на возмещение убытков, понесенных на начальном этапе строительства и разработки проекта.

Напомним, что компания Fennovoima, где "Росатому" принадлежало 34%, разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в мае 2022 года.

Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС с реактором ВВЭР-1200 (поколение 3+) мощностью 1200 МВт. Fennovoima выступала заказчиком и оператором станции, а RAOS Project ("Росатом") — генеральным поставщиком. RAOS Project выразила несогласие с расторжением контракта. Лихачев ранее заявлял об уязвимости позиции Финляндии с юридической точки зрения и высоких шансах на возврат средств через суд.

Уточнения

Контракт — особое соглашение, порождающее административно-правовые отношения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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