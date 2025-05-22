Электроэнергия снова дорожает: известны точные цифры до 2028 года

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 12,6%. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.
Увеличение цен продолжится и в последующие годы: в 2026 году — на 9,3%, в 2027 — на 6,9%, и в 2028 — на 4,9%.
По словам Кошелева, основная причина роста тарифов — увеличение инвестиций в строительство новой генерации и повышение тарифа на передачу электроэнергии.
Это означает, что расходы россиян на коммунальные услуги будут расти на фоне модернизации энергосистемы, пишет РИА Новости.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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