Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тысячи россиян даже не догадываются, что на их имя могут быть открыты забытые или невостребованные банковские счета. Эти средства нередко остаются после смены места жительства, отъезда за границу, длительного лечения или даже после смерти владельца.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с кредитной картой

Как отметил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов, такие счета становятся для банков выгодными пассивами: на них могут лежать от пары рублей до десятков тысяч, и по ним не нужно платить проценты. При этом банки вправе взимать комиссию за обслуживание — деньги могут постепенно исчезать.

В масштабах банковской системы речь идёт о сотнях миллиардов рублей. Эти средства "распылены" по счетам, о которых их владельцы забыли или не знают. Для банков — это бесплатный источник средств. Но для граждан — упущенные возможности, пишет РИА "Новости".

Узнать о существовании таких счетов можно с помощью Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пояснил Бадалов, в ведомство поступают сведения не только из банков, но и от инвестиционных компаний. Доступ к информации можно получить через личный кабинет на портале "Госуслуги" или непосредственно на сайте ФНС.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов.

