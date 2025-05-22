Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025
От заката в солончаках до рассвета: как мы нашли Сицилию, о которой не расскажут гиды
Секрет сильного тела после 40 лет: эксперт раскрыла главное правило
Секреты закулисья: как Лера Кудрявцева и Сергей Соседов избежали вражды после скандала на шоу Суперстар
Мясистые, как персики: чем подкармливают помидоры те, у кого ведро — не предел урожая
Хрустящий белок и жидкий желток — секрет идеальной яичницы, которую вы будете готовить каждый день
Пора купить новую лежанку: что выбрать, чтобы кот не ушёл обратно в коробку
Адская сестра Земли подаёт признаки жизни: что проснулось в недрах Венеры
Как сэкономить на коммуналке? Этот лайфхак поможет не переплачивать за свет

Биткоин прорвал потолок: криптовалюта впервые в истории превысила $110 тысяч

1:12
Экономика

22 мая курс биткоина достиг рекордной отметки в $110 724,46 — по данным биржи Binance, это исторический максимум.

Биткоин
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Главная криптовалюта мира не просто восстановила позиции после падения, но и установила новую планку, впервые в истории превысив рубеж в $110 тысяч.

В рублёвом эквиваленте один биткоин сейчас стоит 8,828 миллиона рублей. За последние сутки курс вырос на 3,86%, а за последние 60 дней — на впечатляющие 31,53%. Ещё в начале апреля, 6 числа, цена биткоина опускалась до $80 тысяч, но с тех пор криптовалюта демонстрирует уверенный восходящий тренд.

12 мая биткоин уже подбирался к рекордным значениям — тогда он поднялся выше $105 тыс., впервые с конца января. Но нынешний скачок окончательно закрепил за криптовалютой статус "ракетного актива" весны 2025 года.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Зеленский мечтает, Путин предлагает, Европа теряет терпение Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Последние материалы
Зеленский мечтает, Путин предлагает, Европа теряет терпение
Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025
От заката в солончаках до рассвета: как мы нашли Сицилию, о которой не расскажут гиды
Биткоин прорвал потолок: криптовалюта впервые в истории превысила $110 тысяч
Секрет сильного тела после 40 лет: эксперт раскрыла главное правило
Секреты закулисья: как Лера Кудрявцева и Сергей Соседов избежали вражды после скандала на шоу Суперстар
Адская сестра Земли подаёт признаки жизни: что проснулось в недрах Венеры
Хрустящий белок и жидкий желток — секрет идеальной яичницы, которую вы будете готовить каждый день
Пора купить новую лежанку: что выбрать, чтобы кот не ушёл обратно в коробку
Мясистые, как персики: чем подкармливают помидоры те, у кого ведро — не предел урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.