Биткоин прорвал потолок: криптовалюта впервые в истории превысила $110 тысяч

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

22 мая курс биткоина достиг рекордной отметки в $110 724,46 — по данным биржи Binance, это исторический максимум.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Главная криптовалюта мира не просто восстановила позиции после падения, но и установила новую планку, впервые в истории превысив рубеж в $110 тысяч.

В рублёвом эквиваленте один биткоин сейчас стоит 8,828 миллиона рублей. За последние сутки курс вырос на 3,86%, а за последние 60 дней — на впечатляющие 31,53%. Ещё в начале апреля, 6 числа, цена биткоина опускалась до $80 тысяч, но с тех пор криптовалюта демонстрирует уверенный восходящий тренд.

12 мая биткоин уже подбирался к рекордным значениям — тогда он поднялся выше $105 тыс., впервые с конца января. Но нынешний скачок окончательно закрепил за криптовалютой статус "ракетного актива" весны 2025 года.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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