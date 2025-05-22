Под крышей дома своего: 85% родителей уверены, что купить жильё сегодня сложнее

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным исследования по заказу NatWest, почти четверть (23%) родителей в Великобритании столкнулись с тем, что их взрослые дети вернулись домой.

Фото: flickr.com by Джон Эванс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Современный жилой комплекс

Средний срок, на который они возвращаются, составляет около двух лет, а средний возраст таких детей — 26 лет. Интересно, что 21% из них старше 30 лет. Возвращаются домой в основном вместе с партнерами и собственными детьми.

Так называемый "банк мамы и папы" помогает многим молодым людям приобрести жилье. Первые покупатели, получающие помощь от родителей, покупают жильё в среднем в возрасте чуть более 30 лет.

Цены на аренду жилья выросли, и это затрудняет накопление на первоначальный взнос. Спрос на аренду также увеличился, а количество новых предложений от арендодателей снизилось.

85% родителей считают, что для новых покупателей сейчас сложнее, чем в их время. Более половины (55%) родителей, чьи взрослые дети вернулись, отказались от отдельного офиса или гостевой комнаты в своих домах. При этом 42% матерей и 34% отцов готовы принять своих детей обратно, пишет The Standard.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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