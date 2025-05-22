Говядине из США — нет: крупные британские супермаркеты поддерживают местных фермеров

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупные британские супермаркеты, такие как Tesco, Asda, Sainsbury's, Morrisons, Lidl, Aldi и Iceland, заявили, что не планируют продавать американскую говядину и будут продолжать закупать продукцию только у британских и ирландских фермеров.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Правительство также уточнило, что импорт говядины, обработанной гормонами, или хлорированной курицы останется незаконным.

Глава Tesco Кен Мёрфи сказал, что их политика закупок останется неизменной, как и у других супермаркетов. Исполнительный директор Aldi отметил, что британское сельское хозяйство известно высокими стандартами, и это важно для клиентов. Глава Iceland добавил, что ни у покупателей, ни у поставщиков нет спроса на американскую говядину.

Национальный союз фермеров поддерживает супермаркеты, которые рекламируют британскую говядину, и подчеркивает, что потребители ценят высокие стандарты содержания животных, пишет The Sun.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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