Биоресурсы под прицелом: в экономической зоне Мозамбика судно из России завершило исследования по рыбным запасам

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отечественное судно "Атлантида" завершило свои научные исследования в экономической зоне Мозамбика.

Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рыбы в океане

Экспедиция собрала данные для оценки рыбных запасов и изучения биологических характеристик рыб и беспозвоночных.

Донная съемка, проведенная для оценки биомассы демерсальных водных биоресурсов, стала самой продолжительной за всю историю Большой африканской экспедиции. Работы проходили с 22 марта по 10 мая и заняли 50 судо-суток. Вместе с российскими специалистами из Атлантического филиала ВНИРО в исследованиях также принимали участие сотрудники Института океанографии Мозамбика.

Группа не только проводила учетную траловую съемку, но и собирала данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных. В ходе рейса ученые идентифицировали 611 видов рыб и 257 видов беспозвоночных. В водах Мозамбика было зафиксировано самое высокое разнообразие биоресурсов по сравнению с другими странами Западной Африки.

При этом видовой состав и распределение морских обитателей сильно отличались в зависимости от района и глубины облова. В уловах встречались такие виды, как обыкновенная рыба-сабля, лессепсийская заурида, серая короткошипая акула и многие другие. Ракообразные в основном встречались в глубоководных слоях, пишет Fishnews.

Уточнения

Обыкновенная рыба-сабля или обыкновенный волосохвост, или са́бля-ры́ба (лат. Trichiurus lepturus) — вид лучепёрых рыб семейства волосохвостых (Trichiuridae). Объект промысла.





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