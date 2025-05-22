Три критерия: кому грозит утрата права на пенсионные выплаты

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илья Русяев, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", рассказал, как законодательные нормы могут лишить граждан права на пенсию в старости.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Он отметил, что для назначения страховой пенсии нужно соответствовать трем критериям: достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и накопить 30 пенсионных баллов.

В 2025 году пенсионный возраст продолжит увеличиваться согласно реформе 2018 года, что означает, что некоторые граждане не смогут выйти на пенсию в этом году, но получат право на нее в 2026-м.

Кроме того, даже те, кто достигает пенсионного возраста, могут остаться без выплат, если у них недостаточный стаж или количество пенсионных баллов. В этом случае им полагается социальная пенсия, но она назначается позже — мужчинам в 70 лет, а женщинам в 65, при условии постоянного проживания в России.

Отдельную опасность представляют иностранцы и лица без гражданства. Если у них нет вида на жительство и 15 лет проживания в РФ, они не имеют права на пенсию. Также выплаты прекращаются, если они переезжают за границу на постоянное место жительства, если не действуют международные соглашения, пишет RT.

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.





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