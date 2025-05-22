Что скрывает рынок труда: возрастные соискатели получают все больше шансов

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году соискатели в возрасте 51-60 лет получили 8,5 миллиона приглашений от работодателей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Фото: freepik.com за компьютером

Для людей старше 61 года количество приглашений составило 1,3 миллиона, что также увеличилось на 106%.

По данным, представленным Анной Осиповой из hh. ru, в I квартале 2025 года соискатели 51-60 лет чаще всего приглашались на вакансии в сферах: "Безопасность" (14% всех приглашений), "Сельское хозяйство" (9%), а также в "Производство", "Добычу сырья", "Рабочий персонал", "Домашний и обслуживающий персонал", и "Транспорт, логистика". Людей старше 60 лет в основном берут на позиции в тех же областях, особенно в "Безопасность" и "Домашний, обслуживающий персонал".

Несмотря на запрет указывать возраст в объявлениях о вакансиях, в социальных сетях можно встретить много таких упоминаний. Трудовое законодательство не позволяет это делать, но работодатели могут находить множество причин, чтобы отказать возрастным соискателям, пишет "МК".

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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