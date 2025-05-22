Крушение планов? Ростсельмаш полностью свернёт инвестиции из-за падения спроса

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с серьезным ухудшением рыночной конъюнктуры и падением спроса на сельскохозяйственное оборудование, "Ростсельмаш", ведущий российский производитель, планирует в 2025 году полностью свернуть свою долгосрочную инвестиционную программу.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Об этом заявил совладелец компании Константин Бабкин в интервью ТАСС. Согласно информации, предоставленной предприятием, в 2025 году ежегодный отпуск сотрудников будет перенесен на июнь. Это решение принято в связи с неблагоприятной обстановкой на рынке и является вынужденной мерой, вызванной отсутствием интереса к технике со стороны сельскохозяйственных производителей. Кроме того, сокращен объем выпускаемой продукции.

"Мы сокращаем все возможные инвестиции — строительство новых заводов отложено на неопределенный срок, проекты модернизации, какие можно было отложить, — отложены. Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет. Ранее были планы и 17 млрд рублей вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий. Сейчас инвестиций не будет длительных полностью", — сказал собеседник.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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