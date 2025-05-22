Экспорт картофеля из Грузии в Россию увеличился на 40%: что стоит за этим волнительным ростом

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле Грузия значительно нарастила экспорт картофеля в Россию, достигнув рекордной отметки в 6,8 миллиона долларов.

Фото: Own work by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картошка, картофель

В середине весны грузинские предприятия экспортировали в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля, что эквивалентно 6,8 миллионам долларов. В прошлом году в этот же период поставки отсутствовали, а по сравнению с предыдущим месяцем, апрельские объемы выросли на 40% в денежном выражении и на треть в натуральном, согласно информации, полученной РИА Новости от грузинской статслужбы.

Россия остаётся главным импортёром грузинского картофеля уже третий месяц подряд. С начала года закупки достигли 42 тысяч тонн, общей стоимостью 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится около 66% всего грузинского экспорта картофеля.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



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