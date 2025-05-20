Многодетные семьи в ожидании: новая мера поддержки ипотечного кредитования может удвоить выплату

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства (фракция КПРФ), представила на рассмотрение законопроект, направленный на увеличение государственной поддержки ипотечного кредитования для многодетных семей.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Предлагается удвоить сумму, выделяемую из бюджета на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, с 450 тысяч до 900 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2019 году президент РФ предложил ввести дополнительную меру поддержки для семей с тремя и более детьми, предусматривающую погашение части ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета. Это решение было принято в связи с ростом доходов государства и стабильностью макроэкономической ситуации.

Действующая мера господдержки позволяет гражданам частично или полностью погасить ипотечный долг, но не более чем на 450 тысяч рублей. Средства направляются на погашение основного долга, а если он меньше указанной суммы, то остаток идет на выплату процентов по кредиту. Останина подчеркнула, что данная мера стимулировала рождаемость, способствуя появлению на свет около 100 тысяч третьих и последующих детей.

Однако, по мнению депутата, за последние пять лет размер выплаты оставался неизменным, несмотря на инфляцию и регулярную индексацию материнского капитала и других социальных пособий. В связи с этим, предложено увеличить размер погашения ипотечного долга до 900 тысяч рублей. В случае одобрения, закон вступит в силу с начала 2026 года, пишет mskagency.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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