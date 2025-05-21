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Криптовалюта рвётся ввысь: биткоин обновил абсолютный максимум

1:54
Экономика

Курс биткоина вновь удивил рынок — стоимость криптовалюты превысила 109 600 долларов, установив абсолютный исторический максимум. Это событие произошло в среду, по данным торгов на крупнейшей бирже Binance.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

На момент 20:47 мск биткоин торговался по 106 992 доллара, прибавив за сутки около 0,6%. Однако в пиковый момент цена подскакивала до 109 845 долларов, что и стало новым рекордом. Средняя цена по расчетам CoinMarketCap составила 106 844,4 доллара, что также говорит о стабильном росте — 0,48% за сутки.

Почему биткоин растёт

С начала мая криптовалюта подорожала уже на 14%. Таким образом, биткоин может завершить второй месяц подряд с положительной динамикой. Эксперты считают, что на это влияет не только рыночный интерес, но и политический фактор.

Поддержка криптовалютной отрасли со стороны администрации Дональда Трампа стала одной из ключевых причин роста. Новый подход властей кардинально отличается от линии, которую в своё время проводил Гэри Генслер и его Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Это смена подхода от Гэри Генслера и SEC к администрации Трампа, которая приняла нашу отрасль", — отметил Майкл Новогратц, основатель и гендиректор Galaxy Digital, в комментарии агентству Bloomberg.

Что это значит для рынка

Такое стремительное укрепление биткоина — сигнал для инвесторов. Криптовалюта демонстрирует устойчивость и находит всё больше поддержки на высших политических уровнях, что может стимулировать дальнейший рост.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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