Цена настоящего чая: сколько стоит наслаждение в 100 граммах

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Международный день чая, который отмечают 21 мая, любители чая делятся своими открытиями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Калининградка Александра Азарина впервые попробовала "настоящий" чай на церемонии в Китае в 2010 году, когда была там с мамой. Вернувшись, она начала регулярно пить зеленый чай, который казался ей чем-то элитарным. Особенно для особенных случаев она выбирает габу, этот сорт помогает ей достичь спокойствия и "выравняться в ноль". Александра говорит, что даже когда начинает заболевать, сразу пьет габу, чтобы восстановить баланс.

Роман Бурмистров увлекся чаями в 2012 году почти случайно. Он зашел в чайную в Москве и был так впечатлен, что решил попробовать всё, что слышал. Так он открыл для себя чай "да хун пао", который стал его любимым. Теперь Роман почти не пьет кофе, даже чтобы проснуться, объясняя, что кофе никогда не работал, а вот да хун пао бодрит.

Цены на хороший чай, по словам мастера Евгения, варьируются. В среднем качественный чай можно найти от 1,5 до 5 тысяч рублей за 100 грамм, и это именно тот чай, который стоит пить и наслаждаться, пишет "Клопс".

Уточнения

Чай Габа — чай, прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода), вследствие чего в нём образовалось повышенное содержание гамма-аминомасляной кислоты. Технология изготовления такого чая была разработана в Японии.



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