Урожай под угрозой: как потеря 20% повлияет на рынок черешни и персиков в Крыму

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сады косточковых культур в Крыму серьезно пострадали от заморозков и затяжной засухи.

Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Власти полуострова планируют ввести режим угрозы ЧС в некоторых районах, как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Из-за этого ранний урожай персиков, черешни и сливы сократится на 20%. Специальный режим нужен, чтобы официально подтвердить потери и выплатить аграриям компенсации.

Эксперты считают, что в случае дефицита цены на эти фрукты и ягоды могут вырасти на 35-50%. Илья Мосягин из Института международных экономических связей отметил, что вероятность дефицита персиков и черешни в 2025 году остается высокой, и цена за 1 кг черешни может колебаться от 700 до 900 рублей. Поставки из Турции и других стран могут помочь смягчить дефицит, но к их стоимости добавятся логистика и пошлины.

Сейчас на кубанских рынках 1 кг черешни стоит 400-500 рублей, но местные жители отмечают, что качество ягоды оставляет желать лучшего. Продавцы поднимают цены до 600-800 рублей, так как сезон ягоды только начинается, пишет "Блокнот".

Уточнения

Компенсация — финансовое возмещение ущерба.



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