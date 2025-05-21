Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматели Алупки оформляют свои заведения в дореволюционном стиле, продолжая концепцию "Старый город".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Они избавляются от ярких вывесок, заменяя громоздкие рекламные конструкции на баннеры в едином стиле.

"Мы там были одни из первых, кто поддержали эту идею, начали заменять вывески, чистить фасады. И вот сейчас пошла тенденция по всей Алупке", — рассказал предприниматель Юрий Иванцу.

Чтобы воссоздать атмосферу эпохи, предприниматели сотрудничают с историками и краеведами, которые подсказывают, как выглядела Алупка 100 лет назад.

При оформлении заведения в дореволюционном стиле они соблюдают требования единого дизайн-кода, разработанного специалистами департамента архитектуры и градостроительства Ялты. Теперь каждая рекламная конструкция имеет свой паспорт, в котором указаны все детали её изготовления и установки, пишет crimea24tv.

Уточнения

Алупка — приморский климатический курорт Южного берега Крыма, расположенный на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри. Расположен в крымском субсредиземноморском экорегионе. Самый южный город региона. Среднегодовая температура воздуха составляет +13,6 °C. Среднегодовое количество осадков около 500 мм.





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