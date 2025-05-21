Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города
Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород
Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает
Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё
Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре
Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe
Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник
Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит
Не стареют, не умирают: эти организмы выбрались из-под власти времени

Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины

0:54
Экономика

Кевин Грейди, президент компании Phoenix Futures and Options, считает, что серебро сейчас теряет популярность. 

Серебро
Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Серебро

Инвесторы не рассматривают его как надежное средство сбережения. Он также добавил, что транспортировка серебра для крупных инвестиций сложнее, чем золота, из-за его объема и веса.

По мнению Грейди, рост промышленного спроса на серебро в связи с электрификацией и солнечными батареями также снизил его привлекательность для инвесторов.

Существуют также ограничения в торговле серебром, такие как более высокие комиссии по сравнению с золотом. Грейди считает, что платина и палладий более эффективны для отслеживания изменений цен в зависимости от спроса, и обращает внимание на то, что в условиях нестабильности на рынке инвесторы чаще обращаются к золоту, пишет kitco.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет
Садоводство, цветоводство
Зола — огурцам как витаминка: удобрение, которое работает по-тихому, но эффективнее его нет Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины
Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой
Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто
МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться
Гигантская акула, которая могла съесть лодку — вот что о ней скрывают
Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире
Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс
Риторика кончается, начинаются переговоры: Запад устал грозить, Трамп — устал ждать
Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс
ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.