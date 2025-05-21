Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кевин Грейди, президент компании Phoenix Futures and Options, считает, что серебро сейчас теряет популярность.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебро

Инвесторы не рассматривают его как надежное средство сбережения. Он также добавил, что транспортировка серебра для крупных инвестиций сложнее, чем золота, из-за его объема и веса.

По мнению Грейди, рост промышленного спроса на серебро в связи с электрификацией и солнечными батареями также снизил его привлекательность для инвесторов.

Существуют также ограничения в торговле серебром, такие как более высокие комиссии по сравнению с золотом. Грейди считает, что платина и палладий более эффективны для отслеживания изменений цен в зависимости от спроса, и обращает внимание на то, что в условиях нестабильности на рынке инвесторы чаще обращаются к золоту, пишет kitco.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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