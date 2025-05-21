Почему серебро теряет свои позиции у инвесторов — ключевые причины

Кевин Грейди, президент компании Phoenix Futures and Options, считает, что серебро сейчас теряет популярность.
Инвесторы не рассматривают его как надежное средство сбережения. Он также добавил, что транспортировка серебра для крупных инвестиций сложнее, чем золота, из-за его объема и веса.
По мнению Грейди, рост промышленного спроса на серебро в связи с электрификацией и солнечными батареями также снизил его привлекательность для инвесторов.
Существуют также ограничения в торговле серебром, такие как более высокие комиссии по сравнению с золотом. Грейди считает, что платина и палладий более эффективны для отслеживания изменений цен в зависимости от спроса, и обращает внимание на то, что в условиях нестабильности на рынке инвесторы чаще обращаются к золоту, пишет kitco.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.