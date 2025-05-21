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Золотые монеты и браслеты: в горах Чехии обнаружили тайник с сокровищами на миллион долларов

1:03
Экономика

Двое туристов в феврале в горах Крконоше в Чехии наткнулись на алюминиевую коробку с сокровищами, которая торчала из каменной стены.

сокровища
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
сокровища

Любопытство победило, и, открыв коробку, они нашли 10 браслетов, 16 портсигаров, пудреницу, расческу, цепочку с ключом и 598 золотых монет. Счастливчики, решившие остаться анонимными, передали сокровища Музею Восточной Богемии.

Стоимость находки может достигать миллиона долларов. Эксперты полагают, что только монеты стоят около 360 000 долларов. Среди сокровищ есть монета, датированная 1921 годом, происхождение остальных предметов пока остается загадкой. После анализа находку сохранят и выставят в музее, а туристам выплатят награду в соответствии с общей стоимостью находки. По некоторым данным, тайник в прошлом мог принадлежать богатой семье, пишет nypost.

 

Уточнения

Крко́ноше Карконо́ше, Исполиновы горы (чеш. Krkonoše, пол. Karkonosze, нем. Riesengebirge) — горный массив на территории Польши и Чехии, наиболее высокая часть Судет (высшая точка — гора Снежка, 1602 м).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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