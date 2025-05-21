Удивительное оливковое масло с запахом томатов и розмарина из Италии, Сорренто — что за ним стоит

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда солнце скрывается за горизонтом, Франка Ди Мауро отправляется к своим оливковым деревьям. В этот волшебный час над склоном холма вспыхивают сотни светлячков — словно благодарность за её любовь и заботу о земле.

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Но до этой идиллии путь был непростым. Вместе с мужем Джоном она пять лет восстанавливала старинный оливковый сад на крутом склоне в Сан Вито, районе Вико Экуенсе. Здесь, на узких террасах с уклоном в 70%, растёт около 300 деревьев сорта минуччола, возраст которых достигает 180 лет. Ручной труд, органические удобрения, только щадящие методы — всё это требует невероятной самоотдачи.

Любовь, продолжающаяся в каждом листе

Два года назад Джон ушёл из жизни. Франка осталась одна, но не прекратила дело, которое стало не просто фермерством — почти духовной практикой. В память о муже она продолжает вести хозяйство под названием Jofra — от Джон и Франка.

"Каждый раз, когда вижу нашу бутылку масла на столе уважающего продукт ресторана, испытываю трепет", — признаётся она.

Ранее их масло использовалось в семейном ресторане "Il cellaio di don Gennaro". Но с уходом Джона Франке пришлось закрыть заведение. Этот шаг только усилил значение оливкового масла в её жизни — символа утрат, силы и памяти.

Признание и вкус средиземноморья

В 2023 году её масло получило знак качества от Slow Food — "продукт от вековых оливковых деревьев". А на бутылке теперь красуется акварель Франки с видом на Пунта Скутоло и остров Искья, которую она сама нарисовала.

Масло имеет яркий характер — с нотами розмарина, томатной ботвы и сельдерея. Оно острое, как и положено сорту минуччола. Годовая выработка — от 300 до 1200 литров — зависит от капризов природы. И даже упавшую каплю Франка не оставляет без внимания: сжигает её, как учили местные крестьяне, в знак уважения к дарам земли.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.



Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).



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