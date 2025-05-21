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Потребители в замешательстве: как новый налог заставляет бренды снижать ударные качества алкоголя

1:12
Экономика

В последнее время покупатели отмечают тенденцию снижения содержания алкоголя в напитках, производимых для британского рынка.

Вино
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино

Один из покупателей выразил недовольство, отметив, что крепость его любимого напитка снизилась с 10% до 8,5%, о чём он не знал при заказе.

Объяснением тому являются недавние изменения в системе налогообложения алкогольной продукции в Великобритании, в результате которых более крепкие напитки облагаются высокими налогами.

В связи с налоговой реформой, вступившей в силу в феврале, акциз на стандартную бутылку вина (750 мл) крепостью 8% составляет 1,54 фунта стерлингов (около 165 руб.), в то время как для бутылки крепостью 10,5% он составляет 2,33 фунта стерлингов (около 250 руб.), пишет The Sun.

По этой причине многие производители снижают крепость своих вин и пива, чтобы избежать повышения цен и снижения прибыли. Однако потребителей это отнюдь не радует.

Уточнения

Акциз (фр. accise, от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (бензин, табак, алкогольные напитки и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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