Рецепт успеха от российской компании: как превратить тунец в модный и полезный продукт для молодёжи

Чем активнее производители будут демонстрировать и рассказывать молодежной аудитории о том, что рыбная продукция — это вкусно, модно, полезно, просто и здорово, тем больше возможностей откроется для рынка, уверена Инна Санникова, генеральный директор компании "Дальпромрыба" (Московская область).
Какие подходы позволяют заинтересовать молодежь рыбной продукцией? "Дальпромрыба" поделилась своим опытом на платформе "Сильная переработка — гордость отрасли". Компания производит различные виды рыбных консервов, включая продукцию из тунца под брендом "Магуро".
В линейке представлены такие оригинальные продукты, как заправка из тунца "Нисуаз", заправка из тунца "По-мексикански", филе тунца в соусе том ям и другие уникальные вкусовые сочетания, пишет Fishnews.
Важной частью стратегии является информирование потребителей о том, что и как можно приготовить с тунцом. Бренд предлагает простые и понятные рецепты популярных блюд. Важно учитывать, что молодые люди обычно не хотят тратить много времени на готовку. И в этом преимущество готовой к употреблению рыбной продукции, отметила Инна Санникова. Компания использует слоган: "Готовь как гуру! С тунцом "Магуро"!".
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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