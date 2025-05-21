39 туннелей и 66 мостов: как новая железная дорога изменит маршрут между Анкарой и Измиром

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Строительство новой железной дороги при участии итальянских компаний кардинально изменит транспортное движение между двумя турецкими городами.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

В настоящее время поездка из Анкары в Измир занимает около 14 часов, включая ночной переезд. После завершения строительства, маршрут сократится с 824 до 624 километров, а время в пути уменьшится до 3 часов 30 минут, благодаря скорости движения поездов до 350 км/ч. Для реализации этого проекта в горной местности Турции будет проложено 39 туннелей общей протяженностью 40 километров, а также построено 66 мостов длиной 21,2 километра.

Среди поставщиков материалов — итальянские компании Gcf, General Costruzioni Ferroviario, Tratos и Safet. Компания Tratos, в частности, получила крупный заказ в 2022 году при поддержке Sace, обеспечившей финансирование в размере 500 миллионов евро для трех компаний. Теперь компания Tratos Uk, входящая в группу Tratos, выиграла новый контракт в составе Международного консорциума ERG.

Планируется, что новая железная дорога будет ежегодно перевозить более 13 миллионов пассажиров и 90 миллионов тонн грузов. Министр транспорта и инфраструктуры Турции заявил о планах по увеличению протяженности сети высокоскоростных железных дорог до 4122 километров к 2027 году, что на 83% превысит текущие 2251 километр, пишет ilsole24ore.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.



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