Китай и Южная Корея стали главными покупателями рыбы: рост экспорта РФ в полтора раза

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объёмы экспорта даров моря из России увеличились в полтора раза.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лосось

За прошедшую неделю было экспортировано 394 партии рыбы и морепродуктов общим весом 32 175,1 тонны. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что выдано 696 сертификатов здоровья на продукцию, отправляемую за границу — из них 110 сертификатов на Сахалине.

Основными экспортерами стали Китай и Южная Корея, для которых было выдано 398 и 298 сертификатов соответственно. Специалисты также отобрали 362 пробы от партий продукции: 304 по обращению владельцев, 51 по госзаданию, 5 в рамках усиленного контроля и 2 в рамках мониторинга, пишет sakh.online.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.

