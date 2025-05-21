Китай и Южная Корея стали главными покупателями рыбы: рост экспорта РФ в полтора раза

Объёмы экспорта даров моря из России увеличились в полтора раза.
За прошедшую неделю было экспортировано 394 партии рыбы и морепродуктов общим весом 32 175,1 тонны. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что выдано 696 сертификатов здоровья на продукцию, отправляемую за границу — из них 110 сертификатов на Сахалине.
Основными экспортерами стали Китай и Южная Корея, для которых было выдано 398 и 298 сертификатов соответственно. Специалисты также отобрали 362 пробы от партий продукции: 304 по обращению владельцев, 51 по госзаданию, 5 в рамках усиленного контроля и 2 в рамках мониторинга, пишет sakh.online.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.