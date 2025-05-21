Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона

Представители индустрии коктейльных баров Нью-Йорка заметили интересную тенденцию: люди стали меньше есть и пить.
В Fleur Room, например, решили предложить меню мини-коктейлей. За 9 долларов за порцию эти мини-коктейли оказались настолько популярными, что их добавили в постоянное меню. Теперь в меню также появились недорогие мартини, пишет nypost.
Хосе Мария Донде, главный миксолог в The Bedford Stone Street, отметил, что многие офисные работники предпочитают заказывать мини-мартини, чтобы расслабиться. Но в итоге они выпивают по четыре таких коктейля, что в сумме выходит как два полноразмерных!
Мартини (коктейль) — популярный коктейль на основе джина и вермута Мартини.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.