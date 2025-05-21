Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители индустрии коктейльных баров Нью-Йорка заметили интересную тенденцию: люди стали меньше есть и пить.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Горящий коктейль

В Fleur Room, например, решили предложить меню мини-коктейлей. За 9 долларов за порцию эти мини-коктейли оказались настолько популярными, что их добавили в постоянное меню. Теперь в меню также появились недорогие мартини, пишет nypost.

Хосе Мария Донде, главный миксолог в The Bedford Stone Street, отметил, что многие офисные работники предпочитают заказывать мини-мартини, чтобы расслабиться. Но в итоге они выпивают по четыре таких коктейля, что в сумме выходит как два полноразмерных!

Уточнения

Мартини (коктейль) — популярный коктейль на основе джина и вермута Мартини.





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