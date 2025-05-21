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Экономические прогнозы: что ждёт рубль во второй половине 2025 года

1:22
Экономика

Инна Литвиненко, кандидат экономических наук и доцента кафедры экономики и управления РГУС, напомнила, что ключевая ставка не менялась с конца 2024 года и продолжает оставаться на уровне 21%.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Она считает, что с учетом геополитической ситуации и репатриации валютной выручки в бюджет, наблюдается постепенное снижение инфляции и укрепление рубля, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Особое внимание Инна уделила 6 июня, когда пройдет половина 2025 года — важная дата для Центрального банка. В этот момент регулятор будет принимать решение о возможном снижении ключевой ставки. Она отметила, что даже небольшое снижение на полпроцента будет означать позитивные прогнозы для экономики.

Экономист также подчеркнула, что ЦБ достиг своих целей по охлаждению экономики и снижению кредитной активности. Однако главной причиной укрепления рубля является улучшение отношений и недавние переговоры в Стамбуле.

Если ключевая ставка останется неизменной в июне, она, вероятно, останется на уровне 21% до декабря. Если будет снижение, то оно окажется небольшим — до 0,5-1%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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