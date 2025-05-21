Лососевая и осетровая икра без маркировки: что изменилось и как это повлияет на рынок

Правительство внесло поправки, согласно которым теперь не нужно применять цифровую маркировку к лососевой и осетровой икре, если она не прошла переработку.
Под переработкой понимаются различные термины, такие как термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование и другие процессы.
Разработчики изменений указали, что для мороженой икры в ястыках требование о цифровой маркировке выглядит излишним. Дело в том, что такая икра обычно не продается в розницу, а используется как сырье для производства другой продукции, которая уже подлежит маркировке, пишет Fishnews.
Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.
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