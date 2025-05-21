Лососевая и осетровая икра без маркировки: что изменилось и как это повлияет на рынок

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство внесло поправки, согласно которым теперь не нужно применять цифровую маркировку к лососевой и осетровой икре, если она не прошла переработку.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Под переработкой понимаются различные термины, такие как термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование и другие процессы.

Разработчики изменений указали, что для мороженой икры в ястыках требование о цифровой маркировке выглядит излишним. Дело в том, что такая икра обычно не продается в розницу, а используется как сырье для производства другой продукции, которая уже подлежит маркировке, пишет Fishnews.

Уточнения

Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.





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