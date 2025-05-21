Как миллиардер Дракенмиллер из США избавился от всех акций Nvidia — и вот что произошло

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году американский миллиардер Стэнли Дракенмиллер шокировал всех, продав все свои акции Nvidia на фоне их роста.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Он купил эти акции в четвёртом квартале 2022 года и, конечно, заработал на этом. Но когда пришло время продажи, он понимал, что у Nvidia впереди много возможностей для роста. Он даже пожалел о своем решении, так как акции продолжали дорожать, и не исключал возможности снова их купить.

Теперь, в первом квартале этого года, он снова сделал смелый шаг, вложившись в акции другой компании, занимающейся искусственным интеллектом, которые за три года выросли на 1500%!

Что касается самой Nvidia, то после продажи акций Дракенмиллер мог бы заработать еще больше, если бы подождал. Акции выросли на 14% в четвёртом квартале прошлого года, а в первом квартале этого года они даже упали на 29%. Это всё показывает, как сложно предугадать рынок: лучше всего держать инвестиции на долгий срок, чтобы получить хорошую прибыль, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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