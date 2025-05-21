Пиво из Китая льётся рекой: вот почему по экспорту в Россию чехи и немцы уступают Поднебесной

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай стал основным экспортером пива в Россию, обогнав Чехию и Германию.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Из-за европейских санкций против РФ наша страна в ответ применила к ним контрсанкции. Теперь для недружественных стран пошлины на ввоз пива повышены с 0,1 до 1 евро за литр.

Благодаря этому на полках российских супермаркетов стеклянная бутылочка светлого пива самой популярной китайской марки стоит 150 рублей, а немецкого — 240 рублей, пишет KP. RU.

Из-за этого Германия в пять раз сократила поставки, Чехия — в три, Литва — в два. Китай же нарастил экспорт в Россию почти в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Какой же вкус у пенного из Поднебесной? Эксперты утверждают, что вкус необычный: "дикий рис с полей западного Китая смягчает послевкусие. Вкус умеренно сладковатый". Китайское пиво и не такое крепкое, всего 4,7 градуса.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





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