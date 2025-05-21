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Импортные корма и логистические проблемы? Что именно бьёт по карману владельцев животных

1:42
Экономика

В прошлом году наблюдался резкий рост расходов владельцев домашних животных на питание для своих питомцев — увеличение более чем в полтора раза.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Это стало результатом исследования компании Vetcity Grooming и группы "Ренессанс Страхование". На начало текущего года нет четких данных о текущей ситуации, но чтобы понять динамику цен, достаточно посетить любой интернет-магазин и сравнить цены на корма для собак и кошек с декабрьскими. Благодаря банковским приложениям и скидочным сайтам можно легко отслеживать изменения цен на любые товары.

В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru врач ветеринарной клиники "Василёк" Татьяна Гольнева объяснила причины роста цен на корма для домашних животных. По ее словам, основным фактором является увеличение стоимости импортных кормов, которое связано с логистическими проблемами. Многие компании прекратили сотрудничество с Россией, и теперь корма ввозятся через третьи страны, что, естественно, увеличивает транспортные расходы. Второй причиной являются колебания валютного курса, из-за которых поставщики закладывают высокие цены, чтобы минимизировать риски, даже если курс временно остается на низком уровне.

Также в результате масштабного мониторинга в регионах России в прошлом году была выявлена интересная тенденция: среди пяти регионов, жители которых тратят на содержание домашних животных более 10 тысяч рублей в месяц, оказались Москва и другие большие города, что подчеркивает высокие затраты на уход за питомцами в крупных мегаполисах.

Уточнения

Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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