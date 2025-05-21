Разница в ценах на газ в ЕС: почему Румыния и Хорватия лидируют по дешевизне

Цены на природный газ в Европе демонстрируют значительные различия. Согласно данным Евростата, самые низкие расценки наблюдаются в Румынии и Хорватии, пишет EADaily.
Португалия и Италия отмечаются как страны с самыми высокими ценами. Эти различия в стоимости газа можно объяснить несколькими факторами.
Во второй половине 2024 года наблюдается рост цен на голубое топливо, что контрастирует с ситуацией 2022 года, когда цены достигли критического уровня. Основной причиной нынешнего повышения стало восстановление налоговых ставок в разных странах ЕС, так как ранее налоговые льготы были отменены в результате энергетического кризиса.
Данные о ценах также иллюстрируют это явление: в Швеции стоимость газа достигает 18,93 евро за 100 кВт/ч, в Нидерландах — 16,71 евро, в то время как в Румынии цена составляет всего 5,41 евро, а в Хорватии — 4,56 евро. Кроме того, Турция демонстрирует еще более низкую цену, равную 2,13 евро за тот же объем. Эти примеры подчеркивают, насколько разнообразны цены на природный газ в Европе и какую роль играют налоги и местные экономические условия в формировании этих расценок.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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