Разница в ценах на газ в ЕС: почему Румыния и Хорватия лидируют по дешевизне

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на природный газ в Европе демонстрируют значительные различия. Согласно данным Евростата, самые низкие расценки наблюдаются в Румынии и Хорватии, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Португалия и Италия отмечаются как страны с самыми высокими ценами. Эти различия в стоимости газа можно объяснить несколькими факторами.

Во второй половине 2024 года наблюдается рост цен на голубое топливо, что контрастирует с ситуацией 2022 года, когда цены достигли критического уровня. Основной причиной нынешнего повышения стало восстановление налоговых ставок в разных странах ЕС, так как ранее налоговые льготы были отменены в результате энергетического кризиса.

Данные о ценах также иллюстрируют это явление: в Швеции стоимость газа достигает 18,93 евро за 100 кВт/ч, в Нидерландах — 16,71 евро, в то время как в Румынии цена составляет всего 5,41 евро, а в Хорватии — 4,56 евро. Кроме того, Турция демонстрирует еще более низкую цену, равную 2,13 евро за тот же объем. Эти примеры подчеркивают, насколько разнообразны цены на природный газ в Европе и какую роль играют налоги и местные экономические условия в формировании этих расценок.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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