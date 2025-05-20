Красный флаг для фермеров Бразилии: как вспышка гриппа затронет мировой рынок птицы

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия объявила о запрете на экспорт бразильской птицы в страны Евросоюза из-за вспышки птичьего гриппа, выявленной на одной из птицеферм в Бразилии, пишет EADaily,.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info птицефабрика

Это решение было принято в понедельник после того, как в пятницу власти Бразилии подтвердили наличие вируса. Запрет также повлиял на торговлю с Китаем, который является крупнейшим покупателем бразильского мяса птицы, а аналогичные ограничения ввели и другие страны, такие как Япония.

Представитель Европейской комиссии отметил, что для осуществления импорта в ЕС необходимы условия, при которых в стране-экспортере (в данном случае Бразилии) не должно быть высокопатогенного птичьего гриппа. Это означает, что бразильские власти больше не могут выдавать сертификаты здоровья животных для экспорта в ЕС, а сама продукция из птицы не может поступать на рынок Союза из любой части Бразилии.

Министр сельского хозяйства Бразилии Карлос Фаваро также подтвердил, что согласно действующим протоколам, ряд стран, включая Китай, ЕС и Южную Корею, временно приостановили поставки птицы из Бразилии на срок 60 дней.

Несмотря на это, рынок ЕС представляет собой относительно небольшую долю в общем объеме бразильского экспорта птицы, так как основными потребителями являются другие страны, такие как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Саудовская Аравия и Южная Африка. В 2024 году Бразилия планировала значительно увеличить объемы экспорта, но текущие ограничения могут оказать серьезное влияние на эти намерения.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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