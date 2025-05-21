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Перевод невозможен: всё больше россиян не могут получить доступ к собственным деньгам

Экономика

Все больше россиян сталкиваются с неожиданными препятствиями при попытке перевести деньги между своими счетами в разных банках.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

На Банки.ру, в разделе "Народный рейтинг", пользователи всё чаще делятся историями о том, как даже незначительные суммы не удаётся перевести без вмешательства службы поддержки.

Одна из клиенток Газпромбанка рассказала, что решила закрыть накопительный счёт и перевести средства в другой банк для открытия вклада. Однако система блокировала попытки перевода, даже если речь шла о суммах менее 10 рублей.

После первого обращения в поддержку ей сообщили, что операция будет разблокирована. Но спустя два дня ситуация повторилась: новая попытка перевода снова не прошла.

Женщина призналась, что ощущала себя так, будто "заняла деньги другу, который не спешит их возвращать". Проблему удалось решить только после многократных звонков и вмешательства сотрудницы горячей линии, которая вручную отменяла блокировки до тех пор, пока платёж наконец не прошёл.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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