Перевод невозможен: всё больше россиян не могут получить доступ к собственным деньгам

Все больше россиян сталкиваются с неожиданными препятствиями при попытке перевести деньги между своими счетами в разных банках.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

На Банки.ру, в разделе "Народный рейтинг", пользователи всё чаще делятся историями о том, как даже незначительные суммы не удаётся перевести без вмешательства службы поддержки.

Одна из клиенток Газпромбанка рассказала, что решила закрыть накопительный счёт и перевести средства в другой банк для открытия вклада. Однако система блокировала попытки перевода, даже если речь шла о суммах менее 10 рублей.

После первого обращения в поддержку ей сообщили, что операция будет разблокирована. Но спустя два дня ситуация повторилась: новая попытка перевода снова не прошла.

Женщина призналась, что ощущала себя так, будто "заняла деньги другу, который не спешит их возвращать". Проблему удалось решить только после многократных звонков и вмешательства сотрудницы горячей линии, которая вручную отменяла блокировки до тех пор, пока платёж наконец не прошёл.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



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