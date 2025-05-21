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Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%

1:27
Экономика

Объём поставок итальянского вина в Россию резко сократился в начале 2025 года. Согласно свежей публикации издания Gambero Rosso, которое ссылается на данные института сельскохозяйственной статистики, экспорт этой продукции за январь и февраль составил всего 20 млн евро.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Для сравнения: в аналогичный период 2024 года итальянцы продали вина на 47 млн евро. Таким образом, снижение достигло 57% в денежном выражении.

Ещё более драматичной выглядит ситуация, если оценивать поставки в литрах: они рухнули с 16 млн литров до всего 5 млн — падение составило 68%.

От роста к резкому обвалу

Как подчёркивают репортёры Gambero Rosso, в 2024 году Россия занимала лидирующие позиции среди стран-импортёров итальянского вина по темпам прироста. Однако всё изменилось уже в январе — именно тогда началась тенденция к резкому снижению. Первые месяцы 2025 года лишь подтвердили: рынок теряет динамику.

Эксперты связывают спад с увеличением акцизов на алкогольную продукцию, которые вступили в силу в России с начала года. Из-за подорожания импорта потребительский спрос заметно ослаб, а поставки — сократились.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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