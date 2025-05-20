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Проблемы с пожертвованиями: почему депутаты требуют запрет на сбор средств на карты

Экономика

Депутаты предложили ввести запрет на сбор средств для благотворительности на персональные банковские карты.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко озвучила это предложение как способ решения проблемы непрозрачности пожертвований на ПМЮФ. Она считает необходимым создание специальных благотворительных счетов для частных пожертвований.

Занко отметила, что сложно отследить, действительно ли собранные средства идут на помощь нуждающимся или присваиваются мошенниками. По ее словам, на форуме обсуждались случаи, когда частные лица собирали деньги на лечение, которое в итоге оплатил фонд "Круг добра".

Депутат подчеркнула, что действующее законодательство (Гражданский кодекс и закон о благотворительной деятельности) разрешает сбор пожертвований, но не предусматривает обязательной отчетности. Из-за этого сложно понять, доходят ли деньги до адресатов или оседают в карманах мошенников, пишут Известия.

Занко отметила, что сбор средств на личные карты связан с высокими рисками, так как с этих карт могут списываться налоги, алименты и кредиты. В связи с этим предлагается внедрить систему прозрачности, включающую обязательный сбор на отдельные благотворительные счета, создание открытого реестра организаторов сборов с упрощенной регистрацией через "Госуслуги" и введение простой цифровой отчетности. Депутат подчеркнула, что целью является запрет сбора пожертвований на личные карты и введение четких критериев для продолжения сбора средств частными лицами.

Уточнения

Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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