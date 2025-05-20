Гибридные кроссоверы Lixiang открывают двери новым покупателям — первая конференция для дилеров в Москве

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В связи с прекращением поставок по схеме параллельного импорта приобрести автомобили Lixiang на территории России теперь возможно исключительно через официального дистрибьютора Sinomach Auto.

Фото: commons.wikimedia.org by Windmemories, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lixiang

Автопроизводитель запустил официальный веб-сайт марки в России, чтобы сократить объемы "серого" импорта. Ресурс предоставит потенциальным клиентам актуальную информацию о моделях Lixiang, их технических спецификациях, вариантах комплектации, а также контакты авторизованных дилерских центров. По мнению экспертов, это должно снизить вероятность покупки неофициально ввезённой продукции.

В дополнение к онлайн-платформе, Sinomach Auto проведет первую дилерскую конференцию Lixiang в России, запланированную на 21 мая в Москве. В мероприятии примут участие представители свыше двадцати официальных дилеров, чтобы обсудить стратегии противодействия параллельному импорту, планы по расширению дилерской сети и улучшению качества обслуживания, направленные на укрепление позиций бренда на российском рынке, пишет "Царьград".

На сегодняшний день линейка Lixiang в России включает гибридные кроссоверы L6, L7 и L9, цены на которые варьируются от 5,69 до 8,59 миллиона рублей. Автомобили оборудованы 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, электромоторами с суммарной мощностью от 408 до 449 лошадиных сил и аккумуляторными батареями, обеспечивающими запас хода до 1390 км (по стандарту CLTC).

Уточнения

Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.





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