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Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Экономика

Многие удивятся, но главные поставщики говядины в мире — это не те, кто едят её больше всего. Например, Аргентина лидирует по потреблению на душу населения, но не входит в тройку крупнейших производителей. А вот кто действительно формирует глобальные мясные запасы — это США, Бразилия и Китай.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

США: короли мяса

Америка уверенно занимает первое место в мире по поставкам говядины. В 2024 году страна произвела 12,29 миллиона тонн — это более 27 миллиардов фунтов! С 2015 года производство выросло почти на 14%. Почти весь скот в стране — зернового откорма, а главные «мясные» штаты — Техас, Оклахома и Миссури. Причём Техас держит почти 14% всех коров США. Самыми популярными остаются коровы породы блэк ангус.

Несмотря на столь внушительные объёмы, говядина заняла лишь девятое место среди главных сельхозтоваров США — уступив, например, миндалю, который составляет 77% мирового объёма. А вот по экспорту говядины Америка уверенно снабжает Японию, Южную Корею, Мексику и даже Китай.

Бразилия: мясо в обмен на леса

Южноамериканский гигант — второй по объёму поставок говядины, и основной рост пришёлся на последнее десятилетие. В 2024 году — 11,85 миллиона тонн против 9,4 млн в 2015-м. Однако у этого успеха есть обратная сторона: вырубка лесов Амазонии. С 60-х по 80-е годы правительство поощряло расчистку земель под пастбища. Даже сейчас, несмотря на улучшения, воздействие на экосистему остаётся критическим.

Тем не менее, новые законы и технологии постепенно помогают снизить ущерб — часть земель теперь охраняется, а фермеры учатся работать эффективнее.

Китай: спрос выше предложения

Третье место занимает Китай, производящий около 7,79 млн тонн говядины. Впечатляет не масштаб, а структура: более 90% скота поставляют мелкие фермы, каждая из которых забивает менее 9 голов в год. При этом именно они обеспечивают половину объёмов.

Китайская экономика растёт, и вместе с ней — аппетит к мясу. Внутреннего производства уже не хватает, поэтому с 2017 года страна снова разрешила импорт американской говядины. Сегодня Китай — один из крупнейших импортёров в мире.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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