Коммунальные платежи — тяжёлое бремя: вот как законно можно освободиться от долгов

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, собственник жилого помещения отвечает за его содержание.
Если это квартира, то он также несет ответственность за общее имущество в многоквартирном доме. Для владельцев комнат в коммунальных квартирах также имеются свои обязательства.
Граждане должны своевременно и полностью оплачивать аренду и коммунальные услуги. Как объяснила в беседе с ИА RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва, закон не позволяет "списывать" долги по коммунальным платежам. Освободиться от этих долгов можно только в случае признания гражданина несостоятельным (банкротом) в соответствии с федеральным законом. Признавать себя банкротом можно один раз в пять лет.
Процесс банкротства может быть инициирован судом, если долг составляет не менее 500 тысяч рублей и не погашен в течение трех месяцев. Если задолженность по ЖКХ не взыскивали долгое время, суд может отклонить заявление о взыскании долга из-за истечения срока исковой давности.
Также юрист подчеркнула, что долги за коммунальные услуги входят в состав наследства, и отвечать по долгам наследодателя не придется, если человек откажется от наследства полностью.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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